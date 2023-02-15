Акции «Тинькофф» рухнули после сообщений о новых санкциях Ценные бумаги «Тинькофф» подешевели на 6% после сообщений о новых антироссийских санкциях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Котировки акций Тинькофф Банка упали утром на фоне возросших санкционных рисков, сообщает РБК со ссылкой на данные Московской биржи. Стоимость расписок TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) снизилась более чем на 6% — до 2546,5 рублей против 2718,5 рублей накануне. Падение отмечается и на рынке в целом.

Стоимость расписок TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) упала утром 15 февраля более чем на 6% — до 2546,5 рублей (накануне торги закрылись на отметке 2718,5 рублей), — сказано в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.

В Еврокомиссии предложили усилить обязательства по предоставлении данных о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями.

До этого стало известно, что Евросоюз в рамках 10-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-Банк.