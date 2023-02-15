В США раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против Росбанка, Тинькофф Банка и ФНБ

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

В Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.

ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, Тинькофф Банка, а также Фонда национального благосостояния, — сказано в публикации.

В Еврокомиссии предложили усилить обязательства по предоставлении данных о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями.

Экономист Василий Колташов ранее заявил, что Россия смогла успешно выдержать беспрецедентное санкционное давление благодаря грамотным действиям федеральных властей и слабости самого Запада. По его словам, США оказывали давление на третьи страны, но ничего не смогли им предложить и в итоге исчерпали запасы их доверия. Эксперт считает, что многие государства увидели в России более надежного партнера, из-за чего она не потеряла связи с мировым сообществом даже в условиях санкций.