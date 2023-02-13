Экономист назвал причины стойкости России в схватке с Западом Экономист Колташов: Россия выдержала санкции благодаря действиям властей и слабости Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия смогла успешно выдержать беспрецедентное санкционное давление благодаря грамотным действиям федеральных властей и слабости самого Запада, рассказал в беседе с «Народными Новостями» экономист Василий Колташов. По его словам, США оказывали давление на третьи страны, но ничего не смогли им предложить и в итоге исчерпали запасы их доверия. Эксперт считает, что многие государства увидели в России более надежного партнера, из-за чего она не потеряла связи с мировым сообществом даже в условиях санкций.

Слабость выражается в том, что Запад, оказывая давление на третьи страны, на нейтральные страны, ничего не может им предложить. Он исчерпал запасы их доверия, их веры в то, что у Соединенных Штатов есть в кармане какой-то план развития мировой экономики, — отметил Колташов.

Экономист добавил, что выдержать удар западных санкций также помогло вмешательство премьер-министра Михаила Мишустина в работу министерства финансов и Банка России. Благодаря этому удалось стабилизировать рубль и не допустить обрушения внутреннего рынка, уточнил эксперт. Он подчеркнул, что запуск параллельного импорта также помог стране легче перенести санкции. Помимо того, Колташов отметил, что железные дороги «блестяще справились» с новыми задачами и смогли переориентировать товарные потоки на Восток, что привело к росту торговли России с Китаем и Индией.

Обозреватель польского издания Анджей Щесняк ранее заявил, что Запад проиграл экономическую схватку с Россией. По его словам, Москва выдержала беспрецедентный удар. По его подсчетам, общее число рестрикций достигло 13,7 тысячи — на все другие страны мира вместе взятые налагалось меньше ограничений, уточнил он.