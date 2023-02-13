В Польше заявили о стойкости России в беспрецедентной схватке с Западом Myśl Polska: Запад проиграл экономическую схватку с Москвой

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Запад проиграл экономическую схватку с Россией, заявил обозреватель Анджей Щесняк в статье для издания Myśl Polska. По его словам, Москва выдержала беспрецедентный удар.

Автор публикации отметил, что Запад двинулся на Россию с рекордным количеством ударов по всем экономическим направлениям. По его подсчетам, общее число рестрикций достигло 13,7 тысячи — на все другие страны мира вместе взятые налагалось меньше ограничений, уточнил он.

Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар, — подчеркнул Щесняк.

Москва зафиксировала положительный результат в области «платежного баланса» в $227 млрд, добавил журналист. Он объяснил поражение Запада в экономическом блицкриге против России тем, что «побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов».

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет готова взаимодействовать с Евросоюзом, если Брюссель задумается о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире. Дипломат особенно подчеркнул несамостоятельность ЕС в принятии важных решений.