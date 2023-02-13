ЕС нацелился на четыре российских банка Politico: Евросоюз намерен ввести санкции против Альфа-Банка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз в рамках 10-го пакета антироссийских санкций может ввести ограничения против четырех банков, включая Альфа-Банк, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц. Санкции также могут коснуться 130 физических и юридических лиц, в том числе чиновников и журналистов.

СМИ уточняет, что названия еще трех банков, против которых могут быть введены ограничения, не уточняются. Санкции, вероятно, наложат на журналистов ряда российских государственных СМИ и людей, связанных с ЧВК «Вагнер».

По данным издания, Евросоюз планирует внести в санкционный список запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электрокомпонентов. Politico сообщает, что судоходная компания из ОАЭ, которую подозревают в обходе антироссийских санкций, также может попасть в список 10-го пакета.

Его обсудят в среду, 15 февраля.

Тем временем Росздравнадзор из-за «нарастания рисков дальнейшего санкционного давления» предложил разрешить российским медучреждениям с 1 сентября 2023 года ремонтировать оборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих.

Ранее правительство Японии в рамках нового пакета санкций в отношении России с 3 февраля ввело запрет на экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Для отправки в РФ запрещены, в частности, медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа и различные химические вещества, в том числе слезоточивый газ.