Москвичей предупредили о возможном начале эпидемии свиного гриппа Эпидемиолог Роспотребнадзора Покровский допустил начало эпидемии свиного гриппа в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение осенне-зимнего периода в Москве может начаться эпидемия свиного гриппа, заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский. По его словам, жителям и гостям столицы стоит вакцинироваться и носить маски. Покровский призвал помнить, что защитное действие прививки наступает не сразу, передает радиостанция «Говорит Москва».

Может начаться эпидемия гриппа свиного или какого-то другого в осенне-зимний период. С учетом, что свиной грипп уже приходил, может быть достаточно большая прослойка иммунная, чтобы эпидемия не началась, — сказал специалист.

Академик уточнил, что вероятность возникновения эпидемии действительно высока.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что в преобладании свиного гриппа над остальными вариантами в России нет ничего необычного. По его словам, ведет заболеваемость зачастую один вариант этого вируса.

Эксперт предупредил, что свиной грипп опасен для людей с фоновыми заболеваниями, поэтому призвал россиян вакцинироваться.

Врач уточнил, что свиной грипп не отличается какими-то особенными симптомами — у больных наблюдаются интоксикация, головная и боль в мышцах, тошнота, плохой аппетит, температура, кашель и насморк.