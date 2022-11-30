Инфекционист объяснил распространение свиного гриппа в России Инфекционист Малышев: в преобладании свиного гриппа над остальными вариантами нет ничего необычного

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В преобладании свиного гриппа над остальными вариантами гриппа в России нет ничего необычного, рассказал Lenta.ru инфекционист Николай Малышев. По его словам, ведет заболеваемость зачастую один вариант этого вируса. Эксперт предупредил , что свиной грипп опасен для людей с фоновыми заболеваниями, поэтому призвал россиян вакцинироваться.

Уже было, что свиной грипп преобладал, и сейчас то же самое. Тут нет ничего странного, обычно так и бывает, какой-то грипп чаще всего ведет заболеваемость, — объяснил Малышев.

Врач уточнил, что свиной грипп не отличается какими-то особенными симптомами — у больных наблюдается интоксикация, головная и боль в мышцах, тошнота, плохой аппетит, температура, кашель и насморк.

Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал, что текущий сезон по заболеваемости гриппом может оказаться самым тяжелым за последние пять-шесть лет. По его словам, вирус мутирует, вследствие чего иммунитет, выработанный к предыдущим вариантам, становится неэффективным. Иммунолог подчеркнул, что никакими особенными свойствами новые варианты гриппа не обзавелись, поэтому особенных причин для беспокойства нет.

До этого врач-инфекционист Сергей Рябов посоветовал россиянам для профилактики гриппа и ОРВИ вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности. Он также порекомендовал добавить фрукты и овощи в рацион для поддержания иммунитета, напомнил о необходимости надевать медицинские маски в местах скопления людей.