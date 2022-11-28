Россиянам рассказали о способах профилактики гриппа и ОРВИ Инфекционист Рябов посоветовал вести здоровый образ жизни для профилактики ОРВИ и гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для профилактики ОРВИ и гриппа во время роста заболеваемости следует вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности, соблюдение режима и правильное питание, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-инфекционист Сергей Рябов. Специалист порекомендовал добавить фрукты и овощи в рацион для поддержания иммунитета. Помимо того, эксперт посоветовал не забывать носить маски в местах массового скопления людей.

Он (здоровый образ жизни. — NEWS.ru) предполагает чередование физической и умственной активности, нормальный режим дня, хороший сон и правильное питание. Рацион должен быть насыщен овощами и фруктами, — пояснил Рябов.

Инфекционист напомнил, что лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Он также добавил, что параллельно с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ увеличивается и число заражений коронавирусом. При этом специалист уточнил, что существенного роста числа зараженных COVID-19 не наблюдается.

Биолог Алексей Аграновский ранее рассказал, что причины вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве заключаются в том, что в регионе в силу ряда причин снизился иммунитет, а также потому, что в предыдущие годы этим заболеваниям уделялось меньше внимания из-за пандемии коронавируса. По его словам, рост заболеваемости не приведет к серьезным последствиям для россиян. Также эксперт уточнил, что вероятность заболеть гриппом и COVID-19 одновременно мала.