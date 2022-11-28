Биолог назвал причины вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве Биолог Аграновский объяснил вспышку гриппа в Москве снижением внимания к нему из-за COVID-19

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Причины вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве заключаются в снижении иммунитета жителей столицы, а также в том, что в предыдущие годы этим заболеваниям уделялось меньше внимания вследствие пандемии коронавируса, рассказал биолог Алексей Аграновский в беседе с НСН. По его словам, рост заболеваемости не приведет к серьезным последствиям для россиян. Также эксперт уточнил, что вероятность заболеть гриппом и COVID-19 одновременно мала.

Есть две причины. Первая — биологическая, потому что в силу ряда обстоятельств было снижение гриппа, что привело к снижению иммунитета, и сейчас вирус начинает поражать неиммунных людей. Вторая — в предыдущие годы меньше внимания обращали на грипп, все внимание было приковано к коронавирусу. Каких-то катастрофических последствий гриппа и ОРВИ для россиян пока не видно, — сказал Аграновский.

Помимо того, биолог предостерег россиян от того, чтобы самостоятельно определять диагноз. Эксперт уточнил, что грипп или коронавирус легко распознается с помощью тестов.

Врач Гузель Улумбекова ранее рассказала, что в конце декабря в России может распространиться «триединая волна» коронавируса. По ее словам, волна будет состоять из самого коронавируса, вируса гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. Специалист утверждает, что заболевания будут вызывать инфекции дыхательных путей, в результате чего количество обратившихся к врачам людей значительно увеличится.