Россиянам предрекли «триединую волну» коронавируса зимой Доктор Улубмекова предрекла «триединую волну» коронавируса зимой в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце декабря в России может распространиться «триединая волна» коронавируса, заявила в интервью «Говорит Москва» доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По ее словам, волна будет состоять из самого коронавируса, вируса гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. Специалист утверждает, что заболевания будут вызывать инфекции дыхательных путей, в результате чего количество обратившихся к врачам людей значительно увеличится.

Предстоящая волна будет так называемая триединая. Это будет коронавирус, январь, конец декабря, коронавирус, вирус гриппа и еще вирус респираторно-синцитиальной инфекции. Это такая инфекция, которая наиболее часто встречается у детей и поражает нижние дыхательные пути, то есть вызывает пневмонии, бронхиты. Но она также встречается и у взрослых. Поэтому сегодня говорят, все эти три инфекции грозят нашим пациентам, будущим пациентам, гражданам, — рассказала Улумбекова.

По ее словам, именно сейчас необходимо увеличить количество коек, лекарств и медицинских сотрудников, поскольку масштаб новой волны коронавируса неизвестен.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов предупредил, что самым опасным из новых вариантов коронавируса по «омикрон»-линии является «грифон». Он отметил, что в некоторых странах Европы, откуда пришел «грифон», увеличилась смертность, но эти факты не обязательно взаимосвязаны.