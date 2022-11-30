Иммунолог предупредил о тяжелом гриппе в текущем сезоне Иммунолог Крючков: сезон гриппа может стать самым тяжелым за последние годы

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Текущий сезон по заболеваемости гриппом может оказаться самым тяжелым за последние пять-шесть лет, заявил в разговоре с Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. По его словам, вирус мутирует, вследствие чего иммунитет, выработанный к предыдущим вариантам, становится неэффективным.

В вирусе всегда происходят изменения, которые делают иммунитет неэффективным, особенно учитывая то, что благодаря противоэпидемическим мерам гриппа в прошлые годы практически не было, — сказал Крючков.

Иммунолог подчеркнул, что никакими особенными свойствами новые варианты гриппа не обзавелись, поэтому особенных причин для беспокойства нет.

Группы риска те же, симптомы тоже. Единственное отличие — в этом году вирус будет быстрее распространяться, — пояснил он.

Ранее врач-инфекционист Сергей Рябов посоветовал россиянам для профилактики гриппа и ОРВИ вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности. Он также порекомендовал добавить фрукты и овощи в рацион для поддержания иммунитета, напомнил о необходимости надевать медицинские маски в местах скопления людей.