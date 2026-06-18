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18 июня 2026 в 10:37

Пожар в «МЕГА Белая Дача» охватил 2 тыс. «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В подмосковном торговом центре «МЕГА Белая Дача» площадь возгорания достигла 2 тыс. квадратных метров, сообщил Telegram-канал Baza. По словам главы Московской области Андрея Воробьева, пожар начался после падения обломков беспилотного летательного аппарата на кровлю здания.

Сотрудники МЧС продолжают борьбу с огнем, говорится в сообщении. Торговый центр временно закрыт для посетителей.

В пресс-службе торговых центров «МЕГА» NEWS.ru сообщили, что информация о пожаре не соответствует действительности, а торговый центр закрыт по техническим причинам.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание, вызванное падением обломков беспилотника. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 32 человека и семь единиц спецтехники.

Кроме того, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области сообщили, что спасатели потушили огонь на месте падения легкомоторного самолета. Инцидент произошел на аэродроме Вихрево во время захода воздушного судна на посадочную полосу.

Также Авиалесоохрана сообщила, что за сутки специалистам удалось погасить 60 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. гектаров. Возгорания были ликвидированы на территории 16 субъектов Российской Федерации.

Москва
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возгорания
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