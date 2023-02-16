В предстоящие выходные сугробы в Москве вырастут на 10 см и достигнут аномальных показателей, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, снегопады будут сопровождаться усилением ветра до 17 м/с, поэтому ожидаются и метели.

Очень заметно сугробы подрастут за предстоящие выходные. Снег начнется в субботу, особенно интенсивно он будет идти во второй половине дня и в ночь на воскресенье. Может выпасть не менее 7-8 мм [осадков], а это значит, что и сугробы могут вырасти на 10 см. Их высота будет превышать нормальные показатели, — рассказал Вильфанд.