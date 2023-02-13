Синоптик пообещал россиянам приход весны к началу апреля Синоптик Тишковец пообещал россиянам привычную весну в начале апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он в беседе с радио Sputnik.

В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет, — подчеркнул синоптик.

По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.

Синоптик добавил, что при этом средняя температура воздуха в марте будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму. Он пообещал, что апрель и май окажутся «более прохладными».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в феврале ожидает по-мартовски теплая погода. Прогнозировалось, что днем температура воздуха в столице будет составлять от нуля до 2 градусов тепла. При этом каждый день обещался небольшой снег.