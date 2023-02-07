Отец устроившей в Химках поножовщину школьницы оплатит лечение пострадавшей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец 11-летней девочки, устроившей 7 февраля поножовщину в химкинском лицее, готов выплачивать компенсацию и нести расходы по реабилитации пострадавшей девочки, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина признался, что не ожидал такого поступка от дочери, и говорит, что ничего не предвещало подобного поведения. Он уверен, что теперь жизнь их семьи в корне изменится.

Уже не обойдется, уже жизнь совсем другая стала и будет. Такого от ребенка ожидать, от девчонки. Были б там еще какие-то предпосылки к этому. Обыкновенный нормальный ребёнок, общительный, не замкнутый, — говорит мужчина.

Утром ученица пришла на занятия и позвала свою подругу, с которой находилась в сложных отношениях, в туалет. Там она попросила ее отвернуться и нанесла несколько ударов ножом. В класс она вернулась, испачканная в крови и сказал: «Я ее убила».

Юрист Людмила Александрова в разговоре с NEWS.ru предположила, что напавшую девочку поставят на профилактический учет в ПДН, а родителей привлекут к административной ответственности.