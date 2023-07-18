Грузовой состав с рельсами разнес станцию электричек в Москве Съехавшие с грузового поезда рельсы разрушили интервьер станции электричек на западе Москвы

Фото: NEWS.ru

Новая платформа «Матвеевская» получила серьезный ущерб, после того, как вдоль нее проехал грузовой состав, перевозивший плохо закрепленные рельсы. Telegram-канал Baza опубликовал видеокадры, снятые пассажирами платформы.

Судя по кадрам, рельсы вышли за габариты состава и встали поперек хода транспортного средства. Груз снес обшивку станции и разбил множество стекол, все это сопровождалось громкими звуками.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее во время чистки Привокзальной площади в Новом Петергофе от снега водитель снегоуборочной машины, сдавая назад, не заметил памятник банкиру Александру Штиглицу и снес его. Серьезных повреждений памятник не получил, однако его все же отправили на восстановление.

В феврале грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. Происшествие получило название «Чернобыль в Огайо». В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.