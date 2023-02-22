Снегоуборочная машина «убрала» памятник Штиглицу в Петербурге Падение памятника банкира Штиглица в Санкт-Петербурге попало на видео

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Во время чистки Привокзальной площади в Новом Петергофе от снега водитель снегоуборочной машины, сдавая назад, не заметил памятник банкиру Александру Штиглицу и снес его. Серьезных повреждений памятник не получил, но его отправили на восстановление, сообщила «Фонтанка».

Скульптуру известного промышленника и финансиста установили на площади 14 лет назад — в 2009 году. После диагностики и необходимого ремонта ее вернут на место.

Ранее в Рязани водитель автомобиля на полной скорости протаранил витрину продуктового магазина, в Сети появились кадры произошедшего. На видео заметно, что в момент аварии в помещении находились продавец и покупатель. Один из них был госпитализирован. Полицейские задержали водителя авто.

В июле прошлого года в Париже микроавтобус врезался в магазин одежды. По меньшей мере семь человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением микроавтобусом. В полиции также рассматривают версию с неисправными тормозами транспортного средства.