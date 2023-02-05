В США сошли с рельсов 50 вагонов грузового поезда с ядовитыми веществами

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными вещества, сошел с рельсов в американском штате Огайо, передает агентство AP. После крушения вагоны охватило пламя, однако пожарные не спешат тушить его.

Как заявил глава местной пожарной охраны Кит Дрэбик, аварийные бригады будут держаться на расстоянии до тех пор, пока не убедятся в том, что приближаться к вагонам и тушить их — безопасно. Отмечается, что в вагонах перевозили винилхлорид — ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее товарный поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые Родники Восточно-Сибирской железной дороги. В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. На место происшествия для устранения последствий ДТП были направлены восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.

В июне пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. В результате происшествия несколько вагонов опрокинулись. Три человека погибли, еще десятки пострадали.