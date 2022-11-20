В Сибири товарный поезд влетел в грузовик, водитель большегруза погиб РЖД: поезд столкнулся с грузовиком на одном из участков БАМ, один человек погиб

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Грузовой поезд следует по одному из ответвлений Транссибирской железнодорожной магистрали вблизи Новосибирска

Товарный поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги, говорится на сайте РЖД. В результате аварии, которая произошла в 06:55 по мск погиб водитель грузового автомобиля. На место происшествия для устранения последствий ДТП были направлены восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.

Уточняется, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

На железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. <...> Столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб, — говорится в сообщении.

В связи с происшествием возможна задержка пассажирских поездов №71 Северобайкальск — Иркутск и №72 Иркутск — Северобайкальск.

В июне пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. В результате происшествия несколько вагонов опрокинулись. Три человека погибли, еще десятки пострадали.