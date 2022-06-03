Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. По предварительным данным, три человека погибли, еще десятки пострадали, сообщает издание Focus.
По данным властей, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, многие получили ранения, — говорится в сообщении.
В результате происшествия несколько вагонов опрокинулись. Участок железной дороги между Мюнхеном и Гармишем-Партенкирхеном перекрыт.
На месте ЧП работают спасатели и медики, задействованы три вертолета, в том числе из Австрии. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины крушения пока не называются.
Ранее стало известно, что у населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате ЧП не менее 85 человек пострадали, один погиб.