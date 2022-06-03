Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии Не менее трех человек погибли в результате крушения пассажирского поезда в ФРГ

Фото: Frank Sorge imago-images.de/Global Look Press

Скорая помощь в Германии

Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. По предварительным данным, три человека погибли, еще десятки пострадали, сообщает издание Focus.

По данным властей, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, многие получили ранения, — говорится в сообщении.

В результате происшествия несколько вагонов опрокинулись. Участок железной дороги между Мюнхеном и Гармишем-Партенкирхеном перекрыт.

На месте ЧП работают спасатели и медики, задействованы три вертолета, в том числе из Австрии. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины крушения пока не называются.

Ранее стало известно, что у населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате ЧП не менее 85 человек пострадали, один погиб.