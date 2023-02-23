На территории посольства Швейцарии в Москве нашли гранаты

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Один из сотрудников посольства Швейцарии в Москве обнаружил прозрачный пакет с ручными гранатами во время обхода территории, сообщает Telegram-канал «112». Пакет был найден на рампе. На месте работает полиция и саперы, территория оцеплена.

Подозрительный конверт, покрытый масляными пятнами, ранее пришел в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Прибывшие по сигналу правоохранители обследовали конверт и передали его службам безопасности для дальнейшей проверки.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальных сетях заявил, что в посольство страны в Греции утром пришла окровавленная посылка. Адрес отправителя аналогичен адресу на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские диппредставительства, уточнил он.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства страны по всему миру получили письма со взрывчаткой и глазами животных на конвертах. По его сведениям, случаи фиксировались в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.