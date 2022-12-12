В посольство Украины в Греции отправили окровавленный пакет

Фото: Shutterstock

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальных сетях заявил, что в посольство страны в Греции утром пришла окровавленная посылка. Адрес отправителя аналогичен адресу на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские диппредставительства, уточнил он.

Утром в посольство Украины в Греции пришла окровавленная посылка. <...> Греческая полиция начала следственные действия, — написал Николенко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства страны по всему миру получили письма со взрывчаткой и глазами животных на конвертах. По его сведениям, случаи фиксировались в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.