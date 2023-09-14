Москвичка случайно убила пенсионерку, пытаясь отомстить мужу

Фото: t.me/moscowproc

Жительница Москвы устроила пожар в квартире из-за ссоры с мужем, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. В результате происшествия погибла пенсионерка 1935 года рождения, проживающая по соседству. Инцидент произошел на Северном бульваре.

По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются, — говорится в сообщении.

Точная причина смерти пожилой москвички устанавливается. Ход и результаты расследования контролирует Бутырская межрайонная прокуратура. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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