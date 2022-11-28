Москвичам в ближайшую неделю пообещали мороз и солнце Вильфанд: морозы до 15 градусов и солнце ожидают Московский регион с 30 ноября

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В столичном регионе со среды ожидаются морозы до 6–9 градусов в дневное время и до 10–15 по ночам. Об этом предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что подобный температурный фон соответствует самому холодному периоду зимы по климату, однако при этом погода ожидается солнечной и безветренной.

По словам метеоролога, самым теплым днем недели окажется понедельник, 28 ноября. Температура воздуха днем составит от 3 до 4 мороза, ночью — от минус 5 до минус 8. Во вторник днем похолодает до 4–6 мороза, ночью — до 7–9 со знаком минус.

В последующем ночные температуры будут минус 10–15 градусов, а днем — минус 6–8 градусов, по области — даже до минус 9 градусов. Не исключено, что в отдельных районах Подмосковья температура будет приближаться к 17-18 градусам мороза. Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату, — заявил Вильфанд.

При этом он пообещал жителям региона звездные ночи, солнечные дни и искрящийся снег. По прогнозам метеоролога, такой характер погоды сохранится в Москве и Подмосковье и в начале следующей недели.

Вильфанд объяснил, что нынешние морозы связаны с антициклоном, который сформировался над Западной Сибирью и связан с погодой на половине территории России. В этой связи также ожидается повышение атмосферного давления — 28 ноября на 10–12 миллиметров ртутного столба выше нормы, а с 29 — на 20–23 миллиметра. Нормой считается показатель 748 миллиметров.

26 ноября ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление. По его словам, давление выйдет на пик ко вторнику.

В свою очередь синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.