«Перепад за перепадом»: синоптик предсказал погоду на грядущую зиму Синоптик Шувалов: в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильной погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильной погоды, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно. Однако, уточнил эксперт, ожидается постоянная смена циклонов, частые перепады и неустойчивость атмосферы.

Все в атмосфере будет неустойчиво, один циклон сменит другой и так далее. На одном уровне погода длительные временные отрезки продержаться не сможет. Перепад за перепадом — надолго вперед прогнозировать трудно. Давайте дождемся декабря, — сказал Шувалов.

Также синоптик добавил, что на смену ледяным дождям в московском регионе придет потепление. Эксперт предрек столичному региону сухую погоду без слякоти. По его словам, в среду, 23 ноября, температура будет держаться в районе нуля градусов, но до конца недели опустится до трех-пяти градусов мороза.

Шувалов ранее сообщил, что в ближайшее время Москву накроют сильные снегопады и ледяные дожди, также в городе ожидается гололед. В связи с этим он призвал максимально внимательно следить за дорогой, причем не только за рулем автомобиля, но и на пешеходных зонах.