Москвич донес на посетительницу ТЦ из-за радужного значка с пацификом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

19-летний москвич донес в полицию на девушку, встретившуюся ему в торговом центре со значком-пацификом в радужной расцветке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Молодой человек заявил правоохранителям, что посетительница ТЦ дискредитирует армию РФ и пропагандирует ЛГБТ.

Прибывшие на место полицейские нашли по ориентировке 24-летнюю посетительницу. Девушка заявила, что она пацифист и поэтому носит символику субкультуры хиппи и вовсе ничего не пропагандирует. Сейчас полиция проводит проверку по жалобе гражданина.

Ранее стало известно, что Ефремовский районный суд Тульской области оставил под домашним арестом Алексея Москалева, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок на уроке в школе. Мужчину обвиняют в дискредитации ВС РФ. На нем находится электронный браслет, который не ловит сигнал в некоторых местах квартиры. Дочь мужчины сейчас находится в приюте.

Также 27 марта адвокат Александр Передрук сообщил, что в отношении его подзащитного Макса Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекращено административное дело о дискредитации армии РФ ввиду истечения срока привлечения. Полиция нашла антивоенный пост музыканта в его социальных сетях в марте 2023 года, хотя публикация была размещена еще в мае прошлого года.