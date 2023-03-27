Отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, попытались отправить в СИЗО Тульский суд оставил под домашним арестом отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

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Ефремовский районный суд Тульской области оставил под домашним арестом Алексея Москалева, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок на уроке в школе, сообщает Telegram-канал Sota.vision. Ранее обвинение запрашивало для него перевод в следственный изолятор из-за того, что у мужчины пропадал сигнал ФСИН-браслета.

Суд принял во внимание слова адвоката Москалева, который заявил, что в некоторых комнатах в доме мужчины браслет действительно не ловит связь. Защита подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов знали об этом сразу.

При этом сама дочь арестованного, Мария Москалева, продолжает находиться в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних №5 в Тульской области. По данным Sota.vision, девочке запрещают покидать территорию приюта и общаться с отцом по телефону. Информации о ее состоянии нет.

В апреле 2022 года в школе № 9 города Ефремова на уроке изобразительного искусства шестиклассникам дали задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск на Украине. Дочь Алексея Москалева Маша изобразила два флага — украинский и российский, подписав к ним лозунги. Позднее ее отец был арестован по обвинению в дискредитации российской армии, а саму девочку отправили в приют.

Как заявила глава комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Ефремова Светлана Давыдова, соцзащита попросила суд ограничить в правах отца девочки.