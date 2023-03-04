В Туле у арестованного за дискредитацию ВС РФ хотят забрать дочь РБК: задержанного за дискредитацию ВС РФ могут ограничить в праве на воспитание дочери

Фото: shutterstock

Соцзащита попросила ограничить в правах Алексея Москалева, отца девочки, нарисовавшей рисунок с флагами РФ и Украины, сообщила РБК глава комиссии по делам несовершеннолетних администрации города Ефремов Тульской области Светлана Давыдова. Ранее Москалев был арестован по статье о дискредитации армии РФ, а до этого был дважды осужден по административной статье и не предпринимал попыток вернуть дочь к обучению в школе. Мать девочки жизнью дочери не интересовалась.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, а также факт избрания в отношении ее отца меры пресечения в виде домашнего ареста, комиссией принято решение о дальнейшем пребывании ребенка в социально-реабилитационном центре на попечении опытных психологов и педагогов, — заявила Давыдова.

Адвокат Москалева Владимир Билиенко заявил, что не знает ничего о намерениях соцзащиты, хотя ранее возможность подобного иска обсуждалась.

Возможность самого иска обсуждалась, но позиция уполномоченного по правам ребенка Тульской области однозначная — оснований для такого иска нет, — говорит Билиенко.

Ранее в Санкт-Петербурге квартиросъемщики сообщили в СМИ, что рантье потребовал от них смыть с окна изображение флага Украины. С этим требованием к арендодателю до этого обратились силовики.

В РУДН в марте произошел скандал во время выставки культур стран Европы. На одном из стендов был вывешен флаг Украины и атрибуты украинской культуры. Из-за этого Минобрнауки назначило служебную проверку, в результате которой «все виновные понесут наказание».