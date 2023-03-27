Названа причина прекращения дела солиста «Ногу свело» о дискредитации ВС РФ Дело Макса Покровского о дискредитации ВС РФ прекращено из-за истечения срока привлечения

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Максим Покровский

Дело о дискредитации армии РФ в отношении лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекращено в связи с истечением срока привлечения, сообщил NEWS.ru адвокат музыканта Александр Передрук. Разбирательство вел Хорошевский районный суд в Москве. Полиция нашла антивоенный пост музыканта в его социальных сетях в марте 2023 года, хотя публикация была размещена еще в мае прошлого года.

Административное производство по делу музыканта Максима Покровского за дискредитацию ВС РФ прекращено за истечением срока привлечения, — заявил Александр Передрук.

В феврале депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова поспособствовать тому, чтобы в Северной столице отменили концерт группы «Ногу свело», назначенный на июль 2023 года. Гусев заявил, что творчество Покровского «наполнено русофобией и осуждением действий российских военных». Позже концерт группы был отменен. Сейчас команда выступает в США, Финляндии и Германии, сам Покровский с женой живут в Нью-Йорке.

Летом 2022 года Максим Покровский объяснял, что не отправляется с гастролями по украинским городам, поскольку опасается, что это может выглядеть как «пиар на горе».