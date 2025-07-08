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Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 16:22

Российские военные нанесли серию ударов по энергообъектам Украины

ВС России поразили энергообъекты Украины и пункты временной дислокации ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Как отметили в военном ведомстве, эти предприятия обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации бойцов и иностранных наемников ВСУ. Удары были нанесены по украинским позициям в 133 районах в зоне военной операции.

Ранее появились сведения о попытке проникновения украинских военных на территорию Курской области. Атака, начавшаяся со стороны поселка Бессаловка в Сумской области, была успешно отражена российскими военными. Минобороны РФ эти данные не комментировало. Источник также отметил высокую интенсивность ударов ВСУ по Белгородской области. Беспилотники атаковали несколько объектов, включая автомобиль с мирными жителями и комбайн, работавший в поле.

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