Число жертв пожара в торговом центре Ирака возросло Минимум 63 человек погибли в результате пожара в торговом центре в Ираке

Количество погибших в результате пожара в торговом центре в провинции Васит на востоке Ирака увеличилось до 63 человек, сообщает агентство INA со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики. Еще 40 человек получили травмы. Губернатор провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи пообещал наказать ответственных за произошедшее.

Мы не проявим снисхождения к тем, кто напрямую или косвенно несет ответственность за этот инцидент, произошедший при подозрительных обстоятельствах, — приводит агентство слова главы провинции.

Министр внутренних дел Ирака Абдель Амир аш-Шаммари поручил создать специальную комиссию после пожара. Она займется расследованием причин произошедшего.

Пожар охватил торговый центр в городе Кут днем 17 июля. В связи с трагедией власти Ирака объявили трехдневный траур. Изначально сообщалось, что огонь унес жизни 60 человек. При этом торговый центр открылся всего пять дней назад.

Ранее житель Находки попытался поджечь местную больницу. В этот момент внутри здания находилось несколько десятков пациентов. Через некоторое время поджигатель вернулся на место преступления.