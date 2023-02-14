Такси и автомобили каршеринга «Москвич» появятся в регионах Москва передаст регионам три тысячи автомобилей «Москвич» для такси и каршеринга

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Завод «Москвич» в ближайшее время поставит в регионы три тысячи автомобилей марки «Москвич 3» для такси и каршеринга, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в этом году «Москвич» планирует производство 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч — с электродвигателем.

Три тысячи автомобилей марки «Москвич 3» поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время, — написал Собянин.

Мэр отметил, что благодаря перезапуску производства на «Москвиче» компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг. В декабре 2022 года рынок перевозок такси в Москве установил рекорд, перевозя в рабочий день 1,6 млн пассажиров.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что завод «Москвич» планирует начать выпуск полностью российских автомобилей в 2025 году. В ведомстве уточнили, что степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами, а в следующем году завод произведет порядка 50 тысяч новых автомобилей, часть из которых пойдет на обновление парка каршеринга.

Первым из них станет городской кроссовер «Москвич-3». Его стоимость составит 1 млн 970 тысяч рублей, и уже в 2023 году завод начнет сотрудничать с дилерскими центрами в городах-миллионниках, расширяя присутствие на рынке по мере увеличения производительных объемов. Кроме того, «Москвич-3» также появится в парках такси и каршеринга.