Модель уже две недели безуспешно ищут в Москве

Около двух недель назад в Москве пропала 33-летняя модель, сообщает Telegram-канал «112». Ее сестры, сообщившие о пропаже, утверждают, что девушка всегда была на связи и буквально «не выпускала телефон из рук», но внезапно исчезла.

Знакомый девушки в Москве подтвердил, что по месту проживания ее нет. Все личные вещи модели — телефон, документы и даже дневник — остались в квартире.

По словам соседей, в последний раз ее видели выходящей из дома в сопровождении мужчины, который был старше ее. Семья девушки знала о существовании бойфренда, но лично с ним не знакома и не располагает о нем подробной информацией. По факту исчезновения уже заявлено в полицию.

Ранее стало известно, что туристку из Читы обманным путем вывезли из Таиланда в Мьянму и продали в рабство. По данным знакомой пострадавшей, россиянка приехала в Бангкок для работы моделью. Девушку заставляли обманывать людей, торгуя лицом и телом.

Позже сообщалось, что белорусскую туристку продали на органы в Мьянме и сожгли ее тело. Отмечалось, что девушка поехала работать в Таиланд, но попала в мошеннический центр, где обманывают людей на деньги. Однако иностранка не принесла достаточно доходов работодателям в роли «модели».