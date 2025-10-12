Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры

С приходом холодов Московский зоопарк переместил в подогреваемые вольеры и павильоны теплолюбивых животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В числе первых обитателей внутреннего вольера оказались самые крупные грызуны в мире, живущие в Южной Америке — семейство капибар.

С наступлением холодов капибары, попугаи, жираф Липа, карликовый бегемот Ксюша и другие теплолюбивые обитатели Московского зоопарка перебрались в подогреваемые вольеры и павильоны, — говорится в сообщении.

В новых помещениях для создания комфортных условий были установлены бассейны с подогревом воды и лампы, которые имитируют солнечный свет. Это позволит животным чувствовать себя уютно даже в холодное время года. Отмечается, что гости зоопарка по-прежнему могут наблюдать за животными вблизи.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш мартышки Дианы — вида, занесенного в Международную Красную книгу. Пока неизвестно, какого пола малыш, но он уже активно исследует окружающий мир. Мама Фиона не отходит от него, но через две недели после рождения детеныш начал самостоятельно исследовать пространство.