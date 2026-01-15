Крещенские морозы отменяются? Прогноз погоды в Москве на неделю

«Крещенская оттепель» придет в Москву в ближайшие дни вместо морозов, прогнозируют синоптики. Какой будет погода в столице в выходные, чего ждать в Петербурге, придут ли новые морозы?

Какая погода пришла в Москву к 15 января

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус констатирует, что облака и область низкого давления продолжают защищать столицу от морозов, которые антициклоны должны были принести на Крещение (19 января). При этом в Москве и области наблюдается очень большой разброс температур: в ночь на 15 января температура на ВДНХ не опускалась ниже минус 5,8 градуса (на 2–3 градуса теплее климатической нормы), однако в Бутово похолодало до минус 11,3 градуса, а в Новой Москве до минус 15,7. В Подмосковье контрасты еще сильнее: самой теплой точкой стал Дмитров с минус 5,4 градуса, а холоднее всего было под Серпуховым, до минус 18,4.

Сейчас Москва находится на восточной периферии антициклона, при этом с востока «дышит холодом» другой антициклон в верховьях Волги.

«15 января ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, а дневные показания термометров будут близки к климатической норме. Температура воздуха в городе — минус 5–7 градусов, по области — минус 5–10. Атмосферное давление будет расти выше нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью — минус 8–10, днем — минус 7–9 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что ждет Москву в выходные 17–18 января, сколько будет градусов

Метеоролог Татьяна Позднякова указывает, что месячная норма по осадкам в Москве выпала всего за две недели января. В результате во второй половине января осадков в Москве ожидается немного, и у коммунальных служб будет время справиться с накопленными массами снега.

По данным Гидрометцентра Москвы, вместо ожидаемых крещенских морозов в столицу придет «крещенская оттепель». Температура резко упадет в ночь на субботу, 17 января (до минус 17 градусов ночью и минус 13 днем), однако затем начнет расти. На Крещение и в начале следующей недели ожидается оттепель до минус 5–6 градусов днем и минус 10 ночью, которая задержится на всю рабочую неделю.

Настоящие морозы в Москве ожидаются только в конце следующей недели, к пятнице, 23 января. В столицу прорвется антициклон, который принесет ясную погоду и снизит температуры сначала до минус 16, а потом до минус 25 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда начнутся морозы

Санкт-Петербург также находится на северной периферии наступающего с запада антициклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, по области местами пройдет небольшой снег. При этом температура по-прежнему ниже климатической нормы. Температура воздуха — минус 6–8 градусов, в Ленинградской области — минус 6–11. Атмосферное давление выше нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью — минус 9–11, днем — минус 7–9 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов признался, что прогнозировать погоду в Северной столице пока очень трудно — настолько сложное завихрение образовалось в атмосфере.

«В ближайшие дни в какой-то момент может сложиться такая ситуация, когда в Выборге температура будет 0 градусов, а в Луге минус 15. Мало того, на востоке постоянно маячит сибирский антициклон со своими морозами, который тоже намеревается к нам прийти», — предупредил Колесов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По оценкам Foreca, Петербург также ждет «крещенская оттепель» (до минус 1 градуса 20 января). Однако уже 21 января к городу прорвется сибирский антициклон, и температура начнет падать. 23 января ожидается до минус 16 градусов, на следующий день — до минус 19. Долгосрочный прогноз «Метеоновости» предупреждает, что морозы, вероятно, задержатся в Петербурге до конца месяца.

