«Как будто в соседнем доме хлопнуло»: очевидцы об атаке БПЛА на Москву Очевидцы рассказали о первых минутах после атаки беспилотников на Москву

Фото: NEWS.ru

Жительница одного из районов, который ранее подвергся атаке беспилотников, рассказала NEWS.ru, что хлопок был такой силы, будто ЧП случилось в соседнем доме. При этом женщина отметила, что сразу поняла — произошла диверсия.

Я проснулась в 04:38. <...> Машины потом заорали. У меня первое предположение было, что это диверсия. <...> Хлопок был достаточно хорошо слышен, как будто в соседнем доме было. <...> Подумала, ничего себе, какая сила удара, — рассказала женщина.

Минобороны РФ ранее заявило об уничтожении восьми беспилотников самолетного типа, которые были задействованы Украиной для атаки по Москве. По данным ведомства, пять БПЛА были уничтожены ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ и отклонились от целей.

Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал первичный перечень мест падения беспилотников, сбитых на территории Подмосковья. По данным парламентария, БПЛА сбили в в селе Ильинское и деревне Тимошкино под Красногорском, деревнях Раздоры и Ромашково в районе Одинцово, а также в поселке Гринфилд в Истринском городском округе. Минобороны РФ информацию не комментировало.