«Хочу сильных рук»: москвичка вызвала наряд полиции из-за странной записки SHOT: москвичка обнаружила в подъезде куклу с откровенной запиской и вызвала полицию

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Жительница Бутырского района Москвы обнаружила в подъезде дома куклу в свадебном платье с запиской, в которой было сказано: «Хочу сильных мужских рук!», сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что напротив ее квартиры кто-то установил хитрую бомбу, подключенную к кукле, с камерой и звукозаписывающим датчиком. При этом звонившая утверждала, что скоро эта конструкция взорвется.

Когда сотрудники полиции прибыли по адресу, то обнаружили странную композицию: на подоконнике в подъезде сидела кукла в платье, напоминающем свадебное, указывала рукой на квартиру женщины, в подоле платья лежала бутылка вина, а на стекле была приклеена записка.

Хочу сильных мужских рук! А еще машину, квартиру, домработницу, новые туфли и пятый размер груди! Заберите меня, я так мало прошу, — говорилось в записке.

Telegram-канал отмечает, что никакой взрывчатки в кукле не оказалось, однако на ее груди действительно располагалась брошь, которая издали напоминает объектив небольшой камеры. Теперь полиция выясняет, кто и зачем создал эту инсталляцию.

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