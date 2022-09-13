В России в четыре раза вырос спрос на игрушки для взрослых

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В России в четыре раза вырос спрос на секс-игрушки, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, онлайн-площадки, где можно купить товары для взрослых, стали пользоваться огромной популярностью. Так, за первое полугодие 2022 года россияне купили 683 млн интим-игрушек. Самой большой популярностью пользуются куклы для сексуальных утех.

При этом россияне стали на 20% реже ходить в секс-шопы. Помимо этого, упал спрос на покупку вибраторов, плеток и шариков для ролевых игр. Также россияне стали на 17% меньше приобретать презервативы из-за роста цен на импортные средства контрацепции. Тем не менее спрос на смазки и интим-гели вырос.

13 июля сообщалось, что секс-игрушки появились на полках одного из краснодарских магазинов сети «Л'Этуаль». Как объяснила сотрудница торговой точки, это было только в качестве демонстрации «примерно на пару часов», потом их убрали.

Ранее NEWS.ru узнал, как в условиях санкций и проблем с логистикой россияне будут удовлетворять потребность в сексуальном разнообразии и смогут ли китайские аналоги секс-игрушек стать полноценной заменой товарам из США.