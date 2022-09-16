ДТП с участием пластического хирурга в Москве попало на видео

Фото: dr.balkizov/vk.com

Момент ДТП с участием пластического хирурга Вячеслава Балкизова на севере Москвы попал на видео, кадры аварии опубликовал Telegram-канал «112». Врач за рулем Maserati проехал на красный сигнал светофора на перекрестке, столкнулся с другим автомобилем и вылетел на газон. Медицинская помощь никому из участников аварии не потребовалась.

Инцидент произошел в столичном районе Медведково. Балкизов находился за рулем автомобиля Maserati GranTurismo.

Ранее стало известно, что на западе Москвы в результате столкновения кареты скорой помощи и грузовика пострадали два человека. Авария произошла в районе дома 38 на проспекте Вернадского. Пострадавшими в ДТП оказались фельдшер и врач. Их состояние оценивается как нетяжелое.

10 сентября на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси. Судя по видео, которое опубликовал столичный дептранс, аварию спровоцировала одна легковая машина.