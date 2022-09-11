На МКАД произошло массовое ДТП с участием трех такси Дептранс Москвы: на МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, произошло на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве вечером 10 сентября. Информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

На внешней стороне 37 км МКАД (перед пересечением с ул. Поляны) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, — отмечается в сообщении ведомства.

Дептранс прикрепил к сообщению короткое видео. Судя по кадрам, ДТП спровоцировала одна легковая машина, после удара перевернулся на крышу автомобиль такси. Движение в районе ДТП ограничили до трех полос.