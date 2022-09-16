В Москве известный пластический хирург попал в ДТП В Москве пластический хирург Балкизов попал в ДТП на Maserati

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный пластический хирург Вячеслав Балкизов попал в ДТП на севере Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, кроме Maserati врача. На месте происшествия работают оперативные службы.

Инцидент произошел в столичном районе Медведково. Балкизов находился за рулем автомобиля Maserati GranTurismo, на перекрестке в него врезался водитель Ford Focus. Вследствие аварии элитный автомобиль хирурга получил повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее стало известно, что на западе Москвы в результате столкновения кареты скорой помощи и грузовика пострадали два человека. Авария произошла в районе дома 38 на проспекте Вернадского. Пострадавшими в ДТП оказались фельдшер и врач. Их состояние оценивается как нетяжелое.

10 сентября на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси. Судя по видео, которое опубликовал столичный дептранс, аварию спровоцировала одна легковая машина.