Девочка сломала позвоночник в частном детском саду в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В частном детском саду в Москве четырехлетняя девочка сломала позвоночник, упав с высоты 1,5 метра, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ребенка госпитализировали, она находится в стационаре.

Девочка упала с высоты, когда лазила по игровому комплексу, — сказал собеседник телеканала.

В Домодедове в детском саду скончался шестилетний мальчик. Ребенку стало плохо на занятии физкультурой. Врачи пытались спасти его, но оказались бессильны. Как выяснилось, что у погибшего был врожденный порок сердца.

Ранее в Москве в одном из частных детских садов четырехлетняя девочка во время прогулки сломала позвоночник, упав с горки. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали два перелома. Сообщалось, что горка, на которой оступилась девочка, в высоту около 1,5 метра. По факту инцидента начата проверка.

Также на прошлой неделе в одном из столичных детских садов трехлетний ребенок умер от удушья, захлебнувшись рвотой. По словам директора учреждения, перед этим у мальчика не было жалоб на самочувствие. Воспитательница вызвала скорую после того, как не добудилась его после тихого часа.