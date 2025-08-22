В российском регионе арестовали экс-главу Минздрава

Бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко арестовали в Москве по делу о растрате при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной цене, передает ТАСС со ссылкой на Басманный суд столицы. По версии следствия, он причастен к краже более 100 млн рублей.

Ходатайство следствия подлежит удовлетворению, — сказано в материале.

Бойченко назначили и. о. главы Минздрава Хабаровского края в феврале 2021 года, а спустя год он возглавил министерство. В феврале 2024 года он покинул должность по семейным причинам. Известно, что он работал в структурах Минздрава РФ, Росздравнадзора, ЦКБ РАН, в столичном департаменте здравоохранения.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Там уточнили, что оба признали свою вину.

До этого Генпрокуратура РФ подала иск на 1 млрд рублей к организаторам строительства фортификаций в Белгородской области. Они подозреваются в незаконном обогащении за счет бюджетных средств, выделенных на оборону региона. Прокуроры считают, что ряд предпринимателей коррупционным путем заключили 26 контрактов на 924,8 млн рублей.