Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины

Сотрудники ФСБ и МВД выявили и пресекли в Крыму деятельность преступной группы, которая под руководством украинских кураторов обеспечивала работу сети узлов связи для мошенников, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по региону. Телефонные аферисты использовали эту инфраструктуру для вымогательства денег у россиян с помощью украинских кол-центров.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД России ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, организаторы преступной группы прибыли в Крым из Татарстана. В Симферополе они арендовали квартиры, где разместили SIM-боксы для мошеннических номеров.

Ранее стало известно, что мошенники все чаще размещают в общественных местах поддельные QR-коды, которые якобы ведут к акциям и скидкам. Отсканировав такой код, пользователь автоматически переводит деньги на счет злоумышленников.