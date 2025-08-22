Суд освободил от наказания организатора зацепинга

Суд в Москве освободил от наказания организатора зацепинга Романа Громова, признанного виновным в вовлечении подростков в опасную деятельность, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и засчитали в счет наказания проведенное в СИЗО время.

Признан виновным по ч. 1 ст. 151.2, ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни). <...> Громов, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением, — говорится в сообщении.

