22 августа 2025 в 10:53

Суд освободил от наказания организатора зацепинга

Суд в Москве освободил организатора зацепинга Громова от наказания

Суд в Москве освободил от наказания организатора зацепинга Романа Громова, признанного виновным в вовлечении подростков в опасную деятельность, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и засчитали в счет наказания проведенное в СИЗО время.

Признан виновным по ч. 1 ст. 151.2, ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни). <...> Громов, осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава, неоднократно склонял несовершеннолетних к занятию этим опасным увлечением, — говорится в сообщении.

Ранее Московский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу спортсмена Тархана Эльдукаева: присяжные признали его невиновным в покушении на певца Авраама Руссо, но виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых. Адвокат Эльдукаева заявил, что его подзащитного используют для очернения предпринимателя Тельмана Исмаилова, у которого он работал охранником.

