Войти в клетку: кто из олимпийцев может стать успешным бойцом ММА

Среди звёзд ММА немало успешных в прошлом представителей олимпийских видов спорта. Мы внимательно следили за боевыми единоборствами на Играх в Токио и выбрали спортсменов, у которых есть предпосылки, чтобы добиться высоких результатов MMA. Среди них друг Хабиба Нурмагомедова, боксёр, тренирующийся с бойцами смешанного стиля, быстрый и резкий борец-тяжеловес, а также каратист, лишённый золота из-за нокаута запрещённым ударом.

Муслим Гаджимагомедов (Россия, бокс)

Муслим Гаджимагомедов Frank Franklin II/ТАСС

Главный фаворит Олимпийских игр в первом тяжёлом весе проиграл в финале опытному кубинцу Хулио ла Крусу, а потому намерен через три года снова выступить на Олимпиаде в Париже и исполнить свою мечту. Гаджимагомедов — высокий и агрессивный боксёр, которому немного не хватило хитрости и тактической выучки. При этом он имеет борцовскую базу, до сих пор тренируется вместе с бойцами ММА и проводит с ними спарринги. Пока Муслим называет это хобби и всерьёз не задумывается о переходе в смежный вид спорта, но в перспективе после Парижа мог бы это сделать. Причём он идеально бы вписался в весовую категорию до 84 кг.

Магомедхабиб Кадимагомедов (Белоруссия, вольная борьба)

Выступающий за Белоруссию друг и земляк Хабиба Нурмагомедова неоднократно тренировался с ним, с Исламом Махачевым и имеет представление, как борьба должна адаптироваться к ММА. К тому же Хабиб не раз приглашал его перейти в смешанные единоборства и был готов помочь ему с адаптацией. В Токио Кадимагомедов сотворил главную сенсацию борцовского турнира, уничтожив досрочно американца Кайла Дейка, но в финале уступил нашему Заурбеку Сидакову. Судя по тому, что белорусский спорт ждут не лучшие времена, сейчас самое время для перехода в смешанные единоборства, где Магомедхабиб мог бы выступать в том же лёгком весе, что и Нурмагомедов.

Магомедхабиб Кадимагомедов instagram.com/kadimagomedov74

Луис Альберто Орта Санчес (Куба, греко-римская борьба)

165-сантиметровый сгусток энергии на турнире по классической борьбе напомнил Генри Сехудо как внешне, так и своими сильными борцовскими сторонами. Невероятное сочетание скорости и мощи позволило ему переехать всех соперников на олимпийском турнире, включая японского фаворита Кенъитиро Фумиту в финале. Исключением стал лишь россиянин Сергей Емелин, который в полуфинальной схватке оказал будущему чемпиону достойное сопротивление и уступил всего лишь балл. Орте Санчесу всего 27 лет, а с учётом природного долголетия кубинцев он при желании мог бы построить успешную карьеру в наилегчайшем весе ММА.

Гейбл Стивсон (США, вольная борьба)

Новоиспечённому олимпийскому чемпиону в тяжёлом весе было на роду написано стать великим борцом. Полное его имя Гейбл Дэн Стивсон, потому что мама его назвала в честь легендарного борца Дэна Гейбла. На олимпийском турнире американец поочерёдно выбил из борьбы двух главных фаворитов: турка Таху Акгюля и грузина Гено Петриашвили, причём у последнего вырвал победу в финале в лучших традициях США — на последних секундах. Гейблу всего 21 год, а по комплекции он напоминает Даниэля Кормье, поэтому мог бы стать быстрым и резким тяжеловесом. К тому же он уже говорил о желании попробовать себя в прорестлинге, но, может быть, парень всё же предпочтёт цирковому шоу настоящий бойцовский спорт. Все данные, чтобы стать чемпионом UFC, у него есть.

Муса Евлоев (Россия, греко-римская борьба)

Конечно, топовые российские олимпийцы достаточно обеспечены деньгами, чтобы оставаться в своих видах спорта, не переходя в ММА, поэтому о перспективах Мусы Евлоева мы говорим гипотетически. Однако в Ингушетии ММА сейчас становится самым популярным видом спорта, а у коренастого борца есть все задатки, чтобы вырасти в классного полутяжа и в смешанных единоборствах. К тому же Евлоев дружит со своим известным однофамильцем (и, вероятно, дальним родственником) Мовсаром Евлоевым, который не знает поражений в UFC. Спортсмены поздравляют друг друга с победами и называют братьями. Мовсар мог бы убедить Мусу пойти на смелый эксперимент в своей карьере, тем более в борьбе он теперь выиграл всё.

Тарег Хамеди (Саудовская Аравия, карате)

Тарег Хамеди Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

На Олимпиаде в Токио Хамеди запомнился как автор самого эффектного нокаута в турнире каратистов, однако за этот удар был дисквалифицирован в финале и получил только серебряную медаль. Дело в том, что давнего соперника, иранца Саджада Ганджзаде он вырубил запрещённым ударом в шею. В ММА таких странных запретов нет, арсенал ударов и технических действий гораздо богаче. К тому же карате было включено в олимпийскую программу лишь в Токио, а в Париже его уже не будет, так что Тарег вполне может попробовать себя в других видах единоборств. К тому же он раньше побеждал на чемпионате Азии олимпийского чемпиона Ганджзаде и морально может считать себя лучшим в своём виде спорта. Хамеди всего 23 года, он выступает в весе до 84 кг, но в ММА мог бы спуститься и в 77. А главное — то, что в его лице Ближний Восток, где сейчас наблюдается бум смешанных единоборств, может получить новую яркую звезду.

Тамира Менса-Сток (США, вольная борьба)

Чтобы идти в ногу со временем и не прослыть густопсовым сексистом, нужно добавить в этот список хотя бы одну девушку. Коренастая американка Тамира Менса-Сток стала первой темнокожей олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в весе до 69 кг. После победы она уже получила предложение от лиги рестлинга WWE, где были просто восхищены её скоростью и бойцовскими навыками. Однако мощи американки ганского происхождения хватит и на то, чтобы соперничать с сильнейшими женщинами мира, такими как Аманда Нуньес, Крис Сайборг, Кейла Харрисон или Кларесса Шилдс. Главное теперь — сделать правильный выбор.