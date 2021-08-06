Российский борец Сидаков завоевал золото Олимпийских игр в весе до 74 кг

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков одержал победу в финальном поединке над представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым в весовой категории до 74 кг и стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио.

Сидаков активнее начал схватку и заработал балл за пассивность соперника, затем соперники обоюдно остро атаковали, но не смогли заработать баллов. Соперники подходили друг к другу с большим уважением и очень осторожно. Во второй половине схватки Кадимагомедов активнее пошёл вперёд, а Сидаков поймал его на контратаке и заработал ещё два балла, а затем и вовсе был близок к туше и получил ещё два балла блестящей атакой в партере. Магомедхабиб был потрясён таким напором российского борца, но сумел собраться на штурм на последней минуте. Сидаков блестяще оборонялся и завершил схватку с общим счётом 7:0.

Обладателями бронзовых медалей в этом весе стали американец Кайл Дейк, победивший итальянца кубинского происхождения Франка Чамисо, и узбек Бекзод Абдурахмонов, взявший верх в схватке с Данияром Кайсановым из Казахстана.

Как сообщалось ранее, российский борец Валерия Коблова проиграла поединок за бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг болгарке Эвелине Николовой.