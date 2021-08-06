Российский боксёр Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпиады

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг, уступив единогласным решением судей кубинцу Хулио ла Крусу.

Гаджимагомедов старался использовать преимущество в габаритах и джеб, а соперник ждал его атак с опущенными руками и делал ставку на скорость. Полностью уходить от атак Муслима кубинцу не удавалось. Ла Крус стал больше клинчевать ближе к концу раунда. По его итогам кубинец повёл на четырёх судейских картах. Муслим был вынужден активизироваться и буквально бежать за соперником. Несколько серийных комбинаций россиянина дошли до цели, но кубинец выбрасывал удары навстречу по неудобной траектории и смягчал удары соперника постоянными движениями корпусом.

Судьи вновь оценили пластичность кубинца, а Гаджимагомедова в последнем раунде мог спасти только нокдаун или нокаут. Однако у россиянина не было плана В. Он продолжил бросаться на кубинца, который отлично читал все его действия и был точнее в контратаках. Третий раунд получился равным, но этого было недостаточно для победы Гаджимагомедова. Все судьи отдали победу его сопернику.

Как стало известно ранее, россиянка Зенфира Магомедалиева, выступающая в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг, уступила единогласным решением судей в полуфинальном поединке китаянке Ли Цзянь и завоевала бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.