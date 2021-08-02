Борец Емелин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин, выступающий в весовой категории до 60 кг, стал бронзовым призёром олимпийского турнира, победив досрочно в матче за бронзу молдованина Виктора Чобану.

На пути к финалу Сергей оступился на стадии 1/4, уступив в упорном поединке кубинцу Луису Орта со счётом 4:3, затем он одержал уверенную победу над американцем Ильдаром Хафизовым со счётом 1:7.

Решающей схваткой за бронзу стало противостояние с молдаванином Виктором Чобану. Тот первым начал активные действия, но Емелин ответил ему броском на четыре балла, к перерыву Виктор сумел отыграть один балл. Емелин добился успеха в партере во втором периоде и досрочно завершил схватку с явным преимуществом.

Также бронзовую медаль в этом весе завоевал китаец Валихан Сайлике.

Олимпийским чемпионом стал кубинец Орта, который в финале одолел японца Кенитиро Фумиту гораздо увереннее, чем ранее Емелина.

Как сообщалось ранее, украинский борец Богдан Грицай, известный вызовом на бой по правилам ММА бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал, что его уволили с работы, лишили жилья и направили жить в армию. В случившемся спортсмен винит сторонников «русского мира» на своей странице в Facebook.