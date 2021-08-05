Победная песня Хабиба и его друг против России: где ждать медали в пятницу

Среди 23 комплектов наград, разыгрываемых в пятницу, 6 августа, в олимпийском Токио, россияне вправе рассчитывать на пять медалей, две из которых золотые. NEWS.ru рассказывает о тех спортсменах, кто их способен добыть.

Выход в стиле Хабиба принесёт второе золото в боксе

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов на бой c четырёхкратным чемпионом мира из Кубы Хулио Сесаром ла Крусом выйдет под песню «Мой Дагестан», которую популяризировал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Впрочем, и без этой вдохновляющей композиции у молодого, хорошо бьющего и длиннорукого атлета есть всё, чтобы переиграть кубинского ветерана, который к Олимпиаде поднялся на категорию выше.

Гаджимагомедов должен стать вторым российским олимпийским чемпионом по боксу. В другом важном поединке гарантировавшая себе медаль Олимпиады российский боксёр Зенфира Магомедалиева попытается пробиться в финал в поединке с китаянкой Ли Цзянь.

Друг Хабиба может отнять золото у России

Магомедхабиб Кадимагомедов wrestling.by

Главной сенсацией борцовского турнира в весе до 74 кг стал Магомедхабиб Кадимагомедов, представляющий Белоруссию, друг и земляк Хабиба Нурмагомедова, который звал его в ММА. Представитель цумадинской школы борьбы вынес с ковра главного фаворита — американца Кайла Дейка, а в финале будет противостоять представителю осетинской школы Заурбеку Сидакову. Козырем россиянина должна стать пластичность и мастерство стремительно проходить в ноги, а также больший международный опыт. Но все видели, на что на кураже способен Магомедхабиб.

Ветеран Дмитриев попробует удивить во второй раз

В четвертьфинале на 35-летнего призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро, трекового велогонщика Дениса Дмитриева в противостоянии с рекордсменом мира Николасом Полом из Тринидада и Тобаго не ставил почти никто, а он взял и обогнал его в решающем третьем заезде. Завтра россиянин начнёт соревнования с полуфинального поединка с голландцем Джеффри Хогландом, а в случае весьма вероятной неудачи попытается зацепиться за бронзу с проигравшим в противостоянии другого голландца Харри Лаврейсена и британца Джека Карлина. Шансы на медаль у Дениса есть.

Успех Ульяны зависит от лошадки

Ульяна Баташова Naoki Nishimura/AFLO/Global Look press

Пока в соревнованиях пятиборок позади один раунд — фехтование, в котором россиянка Ульяна Баташова заняла четвёртое место с хорошими шансами на общий успех. Завтра спортсменок ждёт плавание, самый непредсказуемый вид пятиборья конкур (так как лошади разыгрываются по жребию) и комбайн — разновидность биатлона с бегом и стрельбой в формате гонки преследования. Безоговорочный фаворит — немка Анника Шлой, но у Баташовой шансы на награды после такого фехтования весьма неплохи. Девушка примечательна ещё и тем, что ведёт яркий Instagram и лучше всех у нас в стране популяризирует современное пятиборье.

Дадут ли судьи дойти Эльвире до финиша

Когда-то в женской ходьбе не было равных подопечным Виктора Чёгина, но все помнят, чем это закончилось. Сейчас тон задают китаянки, которым под силу завтра занять даже весь пьедестал. Одна из немногих, кто может бросить им вызов, — Эльвира Хасанова. Она тоже из Мордовии, но тренировалась у другого наставника.

Примечательно, что Хасанова родом из удмуртского города Можга, как и биатлонистка Ульяна Кайшева, и поначалу тоже занималась биатлоном у того же тренера, а в 16 лет круто развернулась в сторону спортивной ходьбы. Девушка молода и талантлива, но вопрос в том, хватит ли ей опыта и выдержки на таких соревнованиях и не будут ли судьи слишком к ней строги, как к коллеге Василию Мизинову.

6 августа. Разыгрывается 23 комплекта наград